Três homens são presos e um menor apreendido suspeitos de homicídio em Abadia de Goiás

Três homens foram presos e um menor apreendido na manhã desta terça-feira (2), pela Polícia Civil em Abadia e Goiás, suspeitos de matarem um homem no lugar de seu irmão, na frente da esposa e do filho de seis meses de idade, no dia 11 de fevereiro deste ano. A vítima não tinha envolvimento com crime. Segundo informações da polícia, a motivação seria cobrança de dív...