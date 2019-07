Cidades Três homens são presos com droga escondida em cabo de vassoura em Águas Lindas Caso aconteceu na noite desta segunda-feira (29)

Três homens foram presos em um bar, na noite desta segunda-feira (29), escondendo porções de maconha no cabo de uma vassoura; porções de cocaína e munições de calibre 380 em vasos de plantas. O caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal e foi descoberto durante abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar. Segundo a PM, durante a fisc...