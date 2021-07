Cidades Três homens são mortos após tentarem arremessar drogas e armas para dentro de CPP de Aparecida De acordo com o relato do GIH, os suspeitos, ao serem flagrados, atiraram contra policiais penais

Três homens foram mortos na manhã desta quarta-feira (28) após tentarem arremessar drogas e armas de fogo para dentro da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. As informações foram divulgadas pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil. De acordo com o relato do GIH, os suspeitos, ao serem flagrados, atiraram contra policiais penais...