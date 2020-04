Cidades Três homens morrem em confronto com a Polícia Militar, em Goiânia A suspeita é que o trio foi perseguido pela PM após o roubo de um carro, na Vila Cristina

Na noite da última quinta-feira (10), três homens morreram após troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na Vila Cristina, em Goiânia. O trio é suspeito de roubar um carro, houve perseguição com os policiais. Segundo a PM, os suspeitos desceram do veículo e houve troca de tiros, nenhum deles resistiu aos ferimentos. A Delegacia Estadual de Investigação de Hom...