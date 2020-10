Cidades Três homens morrem durante ação policial da CPE de Anápolis O fato ocorreu em Jaranápolis, distrito de Pirenópolis, às margens da BR-153

Três homens morreram na noite desta quinta-feira (29) no distrito de Jaranápolis após possível confronto com policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis. De acordo com a CPE, houve tentativa de abordagem do trio que atirou contra os policiais. No revide os três indivíduos foram alvejados e não resistiram. A Polícia Militar (PM) diz que os...