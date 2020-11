Cidades Três funcionários de fazenda morrem em ação policial em Cristalina Proprietários acreditam que as mortes ocorreram por engano. Já a Polícia Militar relatou que foi chamada para uma ocorrência de roubo e, ao chegar ao local, foi recebida a tiros

Três funcionários de uma fazenda em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, foram mortos em ação policial na quarta-feira (25). Os donos do local disseram em entrevista à TV Anhanguera que as pessoas saíram para caçar e acreditam que elas foram mortas a tiros por engano por policiais militares. Morreram Francisco da Silva Chaves, de 41 anos, Nelson da Silva ...