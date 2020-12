Cidades Três festas clandestinas são interditadas em Goiânia Coronavírus

Três festas foram interditadas no final de semana em Goiânia por desrespeito às regras sanitárias para eventos sociais. Em uma delas, mais de 1,5 mil pessoas participavam do encontro e os organizadores tinham até “olheiros” para vigiar a possível chegada da fiscalização. Além da falta do uso de máscaras e de condições para manutenção de distanciamento, foram apreendid...