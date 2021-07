Cidades Três entre dez maiores cidades de Goiás param vacinação contra Covid-19 A falta de imunizantes motiva a interrupção no serviço. Aplicação de segunda dose continua, mas em número de postos reduzido. Caiado (DEM) anunciou chegada de 99,8 mil doses

Três das dez cidades mais populosas do Estado não devem aplicar a primeira dose de vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (20) por falta de imunizantes: Rio Verde, Trindade e Anápolis. Em Rio Verde, no Sudoeste do Estado, as últimas doses foram empregadas no sábado (17) para adultos com idade igual ou superior a 35 anos, mas não houve vacinação por idade nesta seg...