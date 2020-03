Anápolis, na Região Central de Goiás, possui no momento três casos de pacientes confirmados para o novo coronavírus (Covid-19) em tratamento e outro que estava em isolamento domiciliar e já recebeu alta. O caso mais recente é de um homem de 25 anos que teve um contato com um paciente com a doença de outro estado brasileiro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Anápolis, o paciente está em isolamento domiciliar e com quadro de saúde estável. As outras duas pessoas com confirmação para Covid-19 no município também estão em isolamento domiciliar.

De acordo com o último boletim divulgado pela SMS, a cidade tem ainda 50 casos suspeitos em que já foram realizadas as coletas de material para os exames e os resultados destes estão sendo aguardados. Há outros nove casos em que a suspeita se dá pelos critérios clínicos e epidemiólogicos, ainda sem a coleta das amostras. Em Goiás, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) confirma 56 casos da doença neste sábado (28).