Cidades Três assassinatos são registrados em Aparecida de Goiânia no último sábado (4) Para a Polícia Civil, todas as mortes têm ligação com o tráfico de drogas

No último sábado (4) o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) registrou 3 assassinatos em Aparecida de Goiânia. Segundo informações do GIH, durante a tarde, um homem de 33 anos foi encontrado morto em sua casa, no bairro Sítios Santa Luzia. Vizinhos afirmam ter ouvido barulho de disparos na noite anterior. O segundo caso registrado é de um jovem de 23 ano...