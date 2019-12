Cidades Três adultos e um bebê ficam feridos em acidente entre carro e caminhão, em Itumbiara Segundo informações preliminares, colisão teria ocorrido após veículo de passeio derrapar no asfalto molhado

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na BR-452, em Itumbiara, na tarde desta terça-feira (10). De acordo com informações preliminares obtidas pelo Corpo de Bombeiros, um carro teria derrapado no asfalto molhado e invadido a pista contrária, batendo em um caminhão. O caminhoneiro teria tentado desviar, sem sucesso. No veículo de passeio, estavam um cas...