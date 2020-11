Cidades Trânsito será alterado próximo a cemitérios de Goiânia no Dia de Finados As intervenções ocorrerão a partir das 6h e se encerrarão por volta das 16h

A Secretária Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) fará intervenções no trânsito nos arredores dos três principais cemitérios de Goiânia nesta segunda-feira (2), Dia de Finados. As intervenções ocorrerão a partir das 6h e se encerrarão por volta das 16h. A Rua Armogaste José da Silveira, no setor Centro Oeste, onde fica o cemitério Jardim das Palmei...