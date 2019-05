Cidades Trânsito na região da Pecuária de Goiânia terá bloqueios e fiscalização da SMT De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), nas noites de grandes shows, em que é esperado maior número de pessoas, haverá bloqueios temporários com cones e cavaletes

Com a chegada da 74ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, que será aberta oficialmente nesta sexta-feira (17), o trânsito na região do Parque de Exposições, no setor Nova Vila, na capital, sofrerá algumas intervenções. A partir de sexta (17) até o próximo dia 26, o cruzamento entre a Av. Armando de Godoy e 5ª Avenida será fechado. De acordo com a Secre...