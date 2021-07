Cidades Trânsito na Avenida Perimetral Norte com a Goiás Norte é liberado, em Goiânia Até a próxima sexta-feira (16), uma equipe da Seinfra realiza o içamento de 27 vigas de 33 metros e 9 vigas de 22 metros no local

O trânsito na Avenida Perimetral Norte com a Goiás Norte foi liberado na tarde desta terça-feira (13). Desde domingo (10), sete equipes de agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) permaneceram no local orientando os condutores e realizando o controle viário durante realização de obras do BRT. Até a próxima sexta-feira (16), uma equipe da Secretaria Munici...