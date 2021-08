Cidades Trânsito intenso é registrado nas proximidades da Praça Cívica em Goiânia nesta quarta-feira (11) O local passou por mudanças em julho deste ano para atender às intervenções das obras do BRT Norte-Sul

Após algumas mudanças no trânsito de Goiânia em virtude da continuidade das obras do BRT, o trânsito tem sido intenso na região da Praça Cívica. Nesta quarta-feira (11), o POPULAR registou uma grande quantidade de veículos nas avenidas Tocantins e Goiás, no Setor Central. As mudanças tiveram início em julho deste ano e atendem às intervenções do BRT Norte-Sul. Após a...