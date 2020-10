Cidades Trânsito de Rio Verde passa por mudanças e motoristas devem redobrar a atenção Os agentes estarão no local para orientar os condutores

A Prefeitura de Rio Verde comunicou que terá mudanças no trânsito em breve e pede atenção aos condutores. Essas mudanças serão no entorno da continuação da Av. Paulo Roberto Cunha e afetarão os bairros Canaã, Solar dos Ataídes, Parque Betel, Vila Meneses, Lindolfina, prolongamento do Jardim América e parte da Vila Borges. O motorista deve ter atenção às mud...