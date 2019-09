Cidades Trânsito da Avenida Jamel Cecílio volta ao trajeto original em trincheira da Rua 90, em Goiânia Obra entra na fase final de execução e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos mantém previsão de entrega da intervenção para o próximo dia 29 de novembro

O consórcio responsável pelas obras do BRT Norte-Sul conclui nesta quinta-feira (5), em Goiânia, o encabeçamento do viaduto norte da trincheira no cruzamento da Avenida 136 com a Rua 90, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). Ainda de acordo com a secretaria, em função disto, o trânsito na Avenida Deputado Jamel Cecílio s...