Cidades Trânsito da Avenida Goiás, em Goiânia, será desviado para Ruas 68 e 70 Interdição da pista no sentido norte/sul entre avenidas Independência e Paranaíba começa na segunda-feira e a previsão inicial é que dure 2 meses

Com o início das obras do BRT na Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, e a interdição do trecho da via no sentido norte/sul entre as Avenidas Independência e Paranaíba já a partir de segunda-feira, dia 8, os motoristas que passam pelo local no sentido Norte/Sul terão de desviar a rota ou pela Rua 70 (carros e motos) ou pela 68 (ônibus). Nas duas vias, durante o desvio, será ...