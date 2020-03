Cidades Trânsito complicado em diversos pontos de Goiânia No setor Bueno há registro de lentidão na Avenida T-4 com a T-63 para quem segue sentido a Avenida T-11

Atualizada às 10h15. Chuva e buracos complicam o trânsito na manhã desta segunda-feira (2) em vários pontos de Goiânia e da região metropolitana. No setor Bueno há registro de lentidão na Avenida T-4 com a T-63 para quem segue sentido a Avenida T-11. Os motoristas que precisam passar pela Avenida 85, próximo a Rua S-1, e na Avenida T-15, perto do Parque Vaca Bra...