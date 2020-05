Cidades Tráfego mais que dobrou em um mês em pontos de Goiânia Circulação de veículos medida em cruzamentos no Setor Bueno, tem crescido desde o último dia 25 de março. Resultado medido pela SMT foi comparado com o fim de abril. Governo estadual monitora movimentação

O número de carros nas ruas de Goiânia mais que dobrou entre o primeiro decreto estadual com as medidas de imposição do isolamento social para a contenção do novo coronavírus (Sars-CoV-2), ainda no dia 20 de março, e o último, feito no dia 19 de abril, com a flexibilização das restrições. As medições foram feitas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) em três pontos de grande fluxo do Setor Bueno, até então, o mais atingido pela Cov...