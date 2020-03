Cidades Tráfego é liberado em desvio construído na GO-060, em Iporá Construção foi feita após bueiro se romper nas proximidades do KM 207 da rodovia, entre Israelândia e Iporá

O tráfego no desvio construído no KM 207 da GO-060, em Iporá, foi liberado nesta segunda-feira (9) pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A obra foi feita no trecho entre Israelândia e Iporá após o rompimento de um bueiro, na madrugada de 24 de fevereiro. O problema ocorreu sobre o Córrego Jatobazinho durante forte chuva. O bueiro não suportou a...