Cidades Tornozeleira eletrônica é "instalada" em poste perto de terminal de ônibus em Aparecida de Goiânia Equipamento já foi recolhido informou a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP)

Uma tornozeleira eletrônica rompida foi fixada, nesta segunda-feira (20), em um poste localizado próximo do Terminal Garavelo, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que o equipamento já foi recolhido. Em nota, a pasta informou que já foram tomadas as medidas cabíveis em relação ao reeducando que ro...