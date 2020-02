Cidades Torcida organizada do Goiás é suspeita de agredir e roubar entregador de comida por aplicativo A agressão ocorreu antes da partida entre Goiás e Goianésia, o grupo fugiu e ninguém foi preso

Na tarde do último sábado (8), uma torcida organizada do Goiás formada por cerca de 15 pessoas, é acusada de agredir e roubar o celular de um entregador de comida por aplicativo, na Avenida T-4, no setor Bueno em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o grupo teria abordado e agredido o homem com seu próprio capacete, além de derrubar a motocicleta da vítima e roubar u...