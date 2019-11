Cidades Torcedor do Atlético-MG nega ser racista: "Meu cabeleireiro há dez anos é negro" Em declarações à imprensa, Adrierre Siqueira da Silva afirmou que gostaria de se encontrar e de desculpar com o segurança Fabio Coutinho

Os irmãos suspeitos de terem cometido injúria racial contra um segurança ao fim do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão, prestaram depoimento nesta terça-feira, no Departamento de Operações Especiais (Deoesp) de Polícia Civil, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, tentaram se justificar e realizaram um pedido de desculpas. Em declar...