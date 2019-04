Vida Urbana Torcedor do Atlético é preso suspeito de agredir torcedor do Vila Nova em Goiânia Vítima foi agredida com socos e chutes, informou a Polícia Militar

Um torcedor do Atlético Goianiense foi preso após agredir um torcedor do Vila Nova, na noite deste domingo (7), no final da partida entre os dois times no estádio Antônio Accioly, na Avenida Perimetral Norte, no setor Campinas, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito agrediu a vítima com socos e chutes. O membro da torcida do Vila Nova sofreu várias...