Cidades Toniquinho de Jataí, o goiano que mudou a história do País, morre aos 94 anos Antonio Soares Neto questionou Juscelino Kubitschek se ele mudaria a capital do Brasil para o interior do País, caso fosse eleito presidente

O funcionário do Fisco estadual, Antonio Soares Neto, 94 anos, conhecido como Toniquinho de Jataí, morreu nesta quinta-feira (21), em Goiânia. Ele estava internado no Hospital do Coração de Goiás, no Setor Oeste, desde a noite de quarta-feira (20). Toniquinho de Jataí mudou a história do País quando questionou o então candidato à Presidência da República, o ex-g...