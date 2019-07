Cidades Todos os 625 mil usuários do Ipasgo devem passar por recadastramento Decisão do instituto é tomada em contexto de investigação de supostas irregularidades, mas não deve afetar o atendimento. Há suspeita de fraude no sistema

Todos os usuários do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) devem passar por um recadastramento para atualizar os dados, organizar as informações e identificar possíveis fraudes e irregularidades. Um cruzamento de informações em uma amostragem do banco de dados com todos os 625 mil pacientes do plano de saúde revelou que entre 10% e...