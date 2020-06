Cidades Todos 15 os leitos de UTI do Huana, em Anápolis, para tratamento de SRAG estão ocupados Vagas são destinadas para o tratamento de pacientes de mais de 60 cidades das regiões Centro e Norte do Estado

Todos os 15 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados para o tratamento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana), foram ocupados nesta terça-feira (23). Os dados são do painel da Covid-19, da prefeitura de Anápolis. Esses leitos são destinados para o...