Cidades ‘Todo mundo acha que pode tratar de pacientes com Covid-19’, diz infectologista Boaventura Braz Médico que se recuperou da infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) fala da importância de seguir os protocolos de saúde confiáveis e com comprovação científica

Até o dia 27 de junho, um sábado, o infectologista Boaventura Braz de Queiroz, de 60 anos, engrossava as fileiras de profissionais de saúde que estão na linha de frente em Goiânia no combate à Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Um dos mais respeitados médicos goianos em sua área de atuação, ele percebeu no dia seguinte que algo não estava ...