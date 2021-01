Cidades “Todo dia eu choro por falta do padre Robson”, diz devota em protesto Manifestante na porta da Basílica de Trindade diz que só volta a contribuir com a obra do Divino Pai Eterno quando o líder religioso retornar. Ela diz que armaram contra ele

Izilda Vicente da Silveira, de 61 anos, é devota do Divino Pai Eterno há 14 anos, mas diz que não pretende voltar a frequentar a tradicional festa religiosa, em Trindade, ou contribuir financeiramente com a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), enquanto o padre Robson de Oliveira não for reconduzido de volta à liderança do Santuário Basílica. Ele está afastado dos c...