Cidades "Todas as vacinas com registro da Anvisa serão distribuídas a população", diz Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta sexta-feira (11), afirmou que todas as vacinas com registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) serão distribuídas a população. “Nenhum Estado da federação será tratado de forma diferente. Nenhum brasileiro terá vantagem sobre outro brasileiro.” O titular da pasta participou da inauguração do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC), mais conhecido como Maternidade Oeste, localizado no Conjunto Vera Cruz I, na c...