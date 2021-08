Cidades "Toda a igreja sabia", diz testemunha sobre acusações de crimes sexuais contra pastor de Goiânia Frequentador do local há 10 anos, fiel afirma que líder religioso conseguia convencer de que mulheres é que se ofereciam para ele

Uma das testemunhas que denunciaram o pastor Esney Martins da Costa, presidente da igreja evangélica Renascendo para Cristo, do Setor Oeste, em Goiânia, afirma que a comunidade do templo sabia dos crimes sexuais cometidos pelo líder religioso contra fiéis. Os relatos protocolados na Defensoria Pública do Estado (DPE) já somam nove, sendo que seis deles foram apre...