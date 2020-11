Ao lado de familiares e amigos, o cantor Zezé di Camargo prestou homenagem durante o velório do pai, Francisco José Camargo. Entre canções religiosas, a música "É o Amor" marcou um momento de profunda emoção para os presentes na cerimônia. O músico, que estava entoando a canção acompanhado de uma sanfona, não conteve a emoção e precisou ser amparado. O POPULAR foi convidado para este momento de homenagens. Veja:

Despedida ao patriarca

Francisco José de Camargo, de 83 anos, morreu nesta segunda-feira (23) em Goiânia. O pai dos cantores Zezé di Camargo e Luciano estava internado em um hospital particular da capital, onde tratava de uma pneumonia. A informação foi confirmada pela assessoria da família na manhã desta terça-feira (24).

Internado desde o dia 15 de outubro, Francisco tratava, além da pneumonia, de um sangramento do tubo digestivo e no último dia 14 ele passou por uma cirurgia. Ele também estava sendo submetido a diálise. Em fevereiro deste ano ele havia sido internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para fazer tratamento contra enfisema pulmonar, diagnosticado há dois anos.

Em nota divulgada nesta manhã e assinada pelos médicos Adilon Cardoso e José Carlos Teixeira Júnior, o hospital, onde Francisco estava internado, informou que ele morreu às 23h05 em decorrência de instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória.

“Seu Francisco” como era conhecido nasceu em Sítio Novo, no interior de Goiás. Casado com Helena Siqueira de Camargo, de 75 anos, Francisco se dedicou com afinco a formar uma dupla sertaneja com os filhos. A primeira formação contou com Emival e Mirosmar, mas um acidente desfez a parceria. Anos depois, alinhou Mirosmar e Welson e assim “nasceu” Zezé Di Camargo e Luciano.

A essa altura a família já tinha mudado para Goiânia e Francisco trabalhava na construção civil. Ele ficou conhecido entre os colegas por levar fichas telefônicas e orientar que eles ligassem na principal rádio de Goiânia pedindo para tocar a música “É o Amor” do primeiro LP e que levou a dupla à projeção nacional.

O filme 2 Filhos de Francisco, visto por quase 7 milhões de pessoas nos cinemas, conta a trajetória de vida e da carreira de Zezé e Luciano. Além dos sertanejos, Francisco e Helena são pais de Emmanoel José, Marlene, Wellington, Walter, Werlei, Luciele e de Emival, que morreu ainda criança.