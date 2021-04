Cidades TJGO tem dois novos desembargadores Wilson Safatle e Fernando de Castro Mesquita foram escolhidos em sessão ordinária do Órgão Especial realizada na manhã desta segunda-feira (12)

Juízes substitutos em segundo grau, Wilson Safatle Faiad e Fernando de Castro Mesquita foram escolhidos nesta segunda-feira (12) novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). A decisão foi tomada em sessão extraordinária do Órgão Especial presidida pelo presidente do TJGO, Carlos Alberto França. O acesso de Wilson Safatle Faiad ao cargo d...