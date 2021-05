Cidades TJGO publica edital com 52 vagas para juiz substituto e salário de R$ 28,8 mil Do total de vagas, 20% são destinadas a negros e 5% a pessoas com deficiência; o documento também assegura a utilização de nome social para travestis e transexuais

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) publicou edital para o 57º concurso público para juiz substituto. O documento prevê o preenchimento de 52 vagas, com salário de R$ 28.884,25. As inscrições preliminares só poderão ser feitas pela internet das 10 horas do dia 7 de junho, às 14 horas do dia 12 de julho deste ano. Segundo o TJGO, o prazo para a...