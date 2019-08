Cidades TJ proíbe novos presos na CPP em Aparecida de Goiânia e determina obras para ampliar vagas Maior presídio do Estado tem superlotação rotineira com 800 vagas e quase 3 mil detentos. Serviço deve começar em 180 dias

Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) desta quinta-feira (1º) determinou que não sejam aceitos novos presos dentro da Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, até que o Estado amplie a quantidade de vagas da unidade. O presídio, que é o maior de Goiás, tem capacidade para 800 detentos, mas possui quas...