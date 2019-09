Cidades TJ mantém afastamento de médico Ricardo Paes Sandre, acusado de assédio sexual e abuso de poder Servidoras relataram práticas que deu início às investigações

A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) manteve nesta terça-feira (17) o afastamento do médico Ricardo Paes Sandre de suas funções no Centro Médico do TJ-GO. O profissional responde a ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) baseada em apuração decorrente de inquérito civil público instaurado a partir de r...