Cidades TJ-GO terá uma vara de júri a menos Tribunal de Justiça de Goiás argumenta que as Varas de Crimes Dolosos Contra a Vida recebem menos processos que os demais juízos criminais

O Tribuna de Justiça de Goiás (TJ-GO) estuda a transformação de uma das Varas de Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri, da Comarca de Goiânia, em Vara de Crimes Punidos com Reclusão ou Juizado Especial Criminal. A alteração, segundo o órgão, faz parte de um estudo, ainda não concluído, para equilibrar a demanda de trabalho entre os diversos juízos do tribunal. ...