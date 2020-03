O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) suspendeu a realização de audiências de custódia na comarca de Goiânia. Desde que as medidas de enfrentamento do novo coronavírus foram adotadas pela instituição, o ato era realizado por meio de videoconferência, e não de forma presencial. No entanto, a decisão foi tomada atendendo a solicitação da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) e da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP).

De acordo com o TJ-GO, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu exigências e restrições que não são possíveis de atender no momento. A questão foi debatida no comitê de crise, formado por representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Defensoria Pública, e houve a aprovação, por unanimidade, da suspensão.

Os comunicados de prisão em flagrante serão encaminhados ao juízo criminal para decisão, segundo o TJ-GO.