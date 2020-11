Cidades TJ-GO nega soltura para suspeito de mandar matar advogados em escritório de Goiânia Desembargador diz que habeas corpus deve ser decidido por colegiado. Defesa de preso fala em pré-julgamento por conta de comoção que crime provocou

O desembargador Nicomedes Borges, da 1ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), negou o pedido de soltura para o agricultor Nei Castelli, de 58 anos, na última sexta-feira (20). Ele está preso preventivamente desde o dia 17, suspeito de mandar matar os advogados Marcus Aprigio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47. As...