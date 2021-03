Cidades TJ-GO mantém decisão que autoriza reabertura de escritórios de advocacia em Goiânia Pedido feito pela OAB-GO tem o objetivo de garantir o funcionamento dos escritórios de advocacia durante o período de decreto, sete dias

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Carlos Alberto França manteve a decisão que autoriza a reabertura dos escritórios de advocacia em Goiânia. A decisão preliminar é desta quarta-feira (3). A Prefeitura de Goiânia havia recorrido da decisão proferida no dia anterior (2) pelo juiz Fabiano A. de Aragão Fernandes que autorizou a reab...