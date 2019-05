Cidades TJ-GO devolve 247 armas para a forças de segurança em Goiás Solenidade na tarde desta segunda-feira (13) formalizou restituição de pistolas, revólveres, fuzis, metralhadoras e carabinas

O total de 247 armas, sendo pistolas, revólveres, fuzis, metralhadoras e carabinas, foram restituídas para as forças de segurança pública do Estado de Goiás em solenidade na tarde de ontem. Os equipamentos institucionais estavam no depósito público do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) depois de apreendidas e encaminhadas durante processos judiciais no âmbito criminal. O presid...