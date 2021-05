Cidades TJ-GO determina que intervenção artística contra LGBTfobia em Goiânia seja retirada em até 24 horas A intervenção foi instalada no Dia Internacional de Luta Contra a LGBTfobia, 17 de maio, em frente à sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), na noite desta terça-feira (25), suspendeu a liminar do dia 22 de maio do juiz José Proto de Oliveira que mantinha até o final deste mês a intervenção artística com as cores do arco-íris, instalada no Dia Internacional de Luta Contra a LGBTfobia, 17 de maio, em frente à sede da Secretaria Municipal de Direitos H...