O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) definiu, nesta segunda-feira (16), novas medidas que serão adotadas no Poder Judiciário estadual para a prevenção da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). Entre as mudanças, houve a suspensão de parte das sessões e a instituição de trabalho à distância para servidores da área administrativa.

A partir desta terça-feira (17), sessões da área cível deverão ocorrer apenas virtualmente. Já a realização das sessões da área criminal ficará a cargo dos presidentes dos órgãos colegiados, sob a orientação de serem feitas preferencialmente para casos urgentes. Audiências da área cível, no primeiro grau, estão suspensas e apenas as de casos urgentes devem ser mantidas na área criminal.

Funcionários da área administrativa deverão realizar teletrabalho (home office) e as audiências de custódia ocorrerão apenas por meio eletrônico.

Segundo o TJ-GO, as normas estarão presentes em decreto que será editado ainda nesta segunda. A validade do decreto terá início nesta terça e se estenderá por 30 dias.

O cumprimento das decisões será acompanhado por um grupo, formado por representantes do Sistema de Justiça. A evolução da pandemia do novo coronavírus também será seguida para a realização de ajustes, quando for necessário.

Na última semana, o TJ-GO cancelou todos os eventos públicos com grande aglomeração de pessoas.