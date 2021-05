Cidades TJ-GO autoriza concurso com 99 vagas de analista judiciário De acordo com informações do Tribunal, os cargos vagos decorreram de exonerações e de aposentadorias nos últimos tempos

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) autorizou nesta segunda-feira (3), em caráter de urgência, a realização de concurso para o preenchimento de 99 vagas do cargo de analista judiciário e para outras vagas que surgirem durante a validade do certame. A decisão é do presidente do TJGO, Carlos Alberto França. De acordo com informações do TJGO, os car...