TJ em Goiás aposenta juiz acusado de fraude em contas milionárias

O juiz Levine Raja Gabaglia Artiaga foi condenado à pena de aposentadoria compulsória pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) em sessão nesta quarta-feira (27). O desembargador Luiz Eduardo de Souza, relator do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) contra Levine, considerou procedentes as acusações de envolvimento do juiz com um e...