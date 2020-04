Os nomes das pessoas – amigos e familiares – que não abandonaram a família estão anotados num pedaço de papel. “No futuro quero fazer uma análise para saber quem realmente nos ama.” Quem conta é a professora da rede estadual Suzana de Oliveira Viegas, de 49 anos, mulher empresário Paulo Cândido Belarmino, de 55, a primeira pessoa confirmada com o novo coronavírus no pequeno município de Nova Glória, onde residem pouco mais de 8 mil habitantes, a cerca de 198 quilômetros de Goiânia, no Vale do São Patrício. Paulo passou 21 dias internado no Hospital Órion, na capital, 13 deles dentro de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), respirando com a ajuda de aparelhos. Voltou para casa no último sábado (25), recuperado. A vitória sobre o vírus dá esperança na luta contra a doença que parou o mundo.

Suzana fez questão de fazer as anotações em razão do sofrimento enfrentado pela família após a constatação de que o marido estava infectado com o novo coronavírus. “Numa cidade pequena as informações voam. Foi bombástico. Nossa vida virou um inferno. Disseram até que minha filha, que mora em Brasília, trouxe o vírus para cá”, conta ela por telefone ao POPULAR. O casal, pais de duas filhas adultas e avôs de um garotinho de 1 ano e 8 meses, vive em Nova Glória há 38 anos. Somente agora, diante de tamanha adversidade, pode perceber quem, realmente, caminha junto, nos bons e maus momentos.

Tudo começou no final de março, quando Paulo Cândido passou a sentir sintomas de gripe como coriza, garganta inflamada, febre e dores no corpo. Ele preferiu lidar com o mal-estar em casa, com antitérmicos e remédios caseiros. Depois de 12 dias foi a um posto de saúde no distrito de Jardim Paulista, às margens da BR-153, a 5 quilômetros de casa. É ali que ele mantém um negócio de revenda de veículos. O médico pediu um hemograma e constatou um processo infeccioso de grau 2 e prescreveu antibiótico. Paulo voltou para casa. Era uma quarta-feira, 1º de abril. Somente no sábado (4), ao perceber a fraqueza e a falta de ar, a família decidiu levá-lo para o Hospital Dr. Domingos Mendes, em Ceres, a 27 quilômetros de Nova Glória.

Foi tudo muito rápido. A médica que o examinou percebeu que havia algo anormal e já pediu o isolamento de Paulo até que saísse o resultado da tomografia. “Eu fiquei acompanhando ele o tempo todo e quando a médica veio com o resultado avisou que pediria vaga numa UTI em Goiânia, com isolamento. Percebi que ela estava muito angustiada”, lembra Suzana. Logo após a ligação disseram que havia vaga no Órion, uma das três unidades de saúde que o Ipasgo contratou para atender aos usuários. Paulo deixou Ceres no início da noite do dia 4, em uma UTI móvel do hospital de Goiânia, que tem vínculo direto com o Hospital Albert Einstein, de São Paulo.

“No momento em que a ambulância chegou me deu um misto de tristeza e desespero. Pedi a Deus para que Ele e seus anjos o guiassem porque dali para frente não podíamos fazer mais nada”, detalha Suzana. Paulo já respirava com dificuldades e fazia uso de oxigênio. “O médico, muito atencioso, me pediu para despedir dele porque seria entubado. Paulo estava com muito medo e eu fiquei apavorada. Na minha frente aplicaram a sedação e o entubaram.” Suzana voltou para casa e foi orientada a ficar de quarentena por 14 dias ao lado do neto e das filhas que, àquela altura, estavam na casa dos pais.

Alucinações

Paulo Cândido Belarmino ficou internado na UTI do Órion por 13 dias em coma induzido. “Me lembro de pouca coisa. Tive um pouco de alucinações. Às vezes acordava e via um anjo da guarda do meu lado, alguém com um soro. Não sei direito o que senti e nem o que vivi, não lembro das dificuldades para respirar”, disse o empresário ao POPULAR enquanto tomava sol na casa dele nesta segunda-feira (27), em Nova Glória, sob os cuidados da mulher. Para ele, “o pior já passou” e agora só pensa em reduzir o ritmo de trabalho.

Paulo foi o primeiro paciente usuário do Ipasgo a ser internado na UTI do Órion para tratamento da Covid-19. Neste período, ele foi telemonitorado por equipes do Albert Einsten, recebeu ventilação mecânica e medicações vasoativas. Depois, passou mais oito dias no quarto antes de voltar para casa. Suzana, professora da rede estadual de ensino há 27 anos, comemora. “Não temos dinheiro e Paulo recebeu um excelente atendimento.” Ainda muito fraco, o pequeno empresário prevê uma grande mudança na vida familiar. “Não sei de onde veio este vírus. Tenho muito contato no meu trabalho, pego na mão de muita gente. Terei de repensar. Isso não leva a lugar nenhum.”

Compras ficavam na calçada de casa

Suzana e as filhas ficaram 14 dias em quarentena em Nova Glória sob orientação da Secretaria de Saúde local. Elas só tinham notícias de Paulo por telefone, falando diariamente com o médico que o acompanhava. “Era uma angústia. Não podíamos visitá-lo e queríamos ver ele saindo daquele quadro.” Enquanto isso, tentavam resolver questões práticas em casa, como o abastecimento da cozinha. “Imagine a minha cabeça. Meu marido longe, a cidade virou um frevo, as pessoas nos evitando. Eu fazia compras por telefone e os entregadores deixavam na calçada e saiam correndo. Eu entendo tudo isso, mas nem um telefonema para um ‘oi’, saber se precisávamos de ajuda?”

Paulo voltou para casa com o exame que constatou não ser ele mais portador do novo coronavírus. “Mesmo assim as pessoas estão ressabiadas e não se aproximam. Eu não me importo. Na minha concepção ele recebeu um milagre de Deus”, diz Suzana. O empresário tem histórico de alergias respiratórias e de hipertensão, o que pode ter agravado o seu quadro de saúde. A mulher diz que muitas pessoas perguntam onde ele adquiriu o vírus, já que não viajou no período que antecedeu a doença. “Acredito que foi mesmo no trabalho, talvez de uma pessoa jovem assintomática. Mas, isso não importa agora.”

Enquanto esteve de quarentena ela e o neto tiveram sintomas leves de gripe e procuraram ajuda médica em Ceres. Foram medicados e voltaram para o isolamento. Além de Paulo, nenhum membro da família fez o teste para saber se contraiu o vírus.