Cidades Titular da Semad defende mudanças na legislação de licenciamento ambiental em Goiás Andréa Vulcanis diz que encontrou um sistema caótico por excesso de normas e nega queda na emissão de licença

A titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis, afirma que quando assumiu a pasta, no começo do ano, encontrou uma situação caótica no setor de licenciamento ambiental, com um “cipoal” de normas, mais de 600, segundo ela, e que tem adotado uma série de medidas para acelerar e reestruturar o fluxo de análise dos ...