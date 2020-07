Cidades Titular da CGU, Wagner Rosário é sexto ministro infectado com a Covid-19 A informação foi confirmada pela própria Controladoria, que disse que o ministro ficará em isolamento até novo teste e alta

O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário, está com Covid-19, segundo informou a pasta em nota nesta sexta-feira (31). Com isso, o governo Jair Bolsonaro (sem partido) já soma seis ministros infectados pelo novo coronavírus, além do próprio presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. "O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU),...