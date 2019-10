Cidades Tiroteio entre PMs e traficantes deixa 17 mortos no Amazonas Polícia suspeita que grupo integrava uma facção criminosa da região que se preparava com outros 33 homens para atacar rivais em Manaus

Dezessete suspeitos de integrar uma facção criminosa, ainda não identificados, foram mortos durante confronto com a Polícia Militar entre a noite de terça-feira e madrugada desta quarta-feira (30), no bairro Crespo, na zona sul de Manaus. Nenhum policial ficou ferido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os suspeitos se preparavam para matar membros d...